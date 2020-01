Hoher Schaden nach Unfall auf Obernburger Mainbrücke

Er prallte im Anschluss gegen die Außenleitplanke. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000 EUR. Der BMW fuhr nach dem Vorfall mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Aschaffenburg weiter. Ob er den Unfall bemerkte ist bis dato nicht geklärt. Es wird nach Zeugen für den Unfallhergang gesucht!

Roller in Elsenfeld entwendet

In der Zeit zwischen dem 01.01. und 03.01.2020 wurde ein vor einer Shisha Bar in der Bahnhofstraße abgestellter weiß/roter Roller durch einen bis dato unbekannten Täter entwendet.

Täter manipuliert Opferstock in Großwallstädter Kirche

Im Verlauf der letzten zwei Monate wurde in der Kirche in der Kirchgasse der dortige Opferstock durch einen bis dato unbekannten Täter so manipuliert, dass augenscheinlich eingeworfenes Scheingeld „abgefischt“ werden konnte. Dies fiel im Rahmen einer Leerung auf.

Zwei Verkehrsteilnehmer in Obernburg alkoholisiert unterwegs

Am 10.01.2020 wurde im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle gegen 18:30 Uhr in Obernburg a.Main bei einem 58jährigen Verkehrsteilnehmer Alkoholgeruch festgestellt. Er musste zur PI Obernburg mitkommen, um dort einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest durchzuführen. Weiterhin wurde sein Fahrzeugschlüssel für die Dauer von 12 Stunden sichergestellt.

Ähnlich erging es einem ebenfalls 58jährigen Verkehrsteilnehmer in Klingenberg a.Main. Bei diesem wurde am 11.01.2020 gegen 03:00 Uhr ebenfalls Alkoholgeruch festgestellt. Bei ihm wurde daraufhin eine Blutentnahme durch einen Arzt durchgeführt. Seinen Führerschein musste er an Ort und Stelle abgeben.

