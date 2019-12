Hoher Schaden bei Wohnhausbrand in Karlstein-Großwelzheim

Gegen 10.30 Uhr wurde ein Feuer in der Bayernstraße in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Aus bisher ungeklärten Gründen war es zu einem Brand in einer Erdgeschosswohnung gekommen. Vorsorglich wurde das gesamte Gebäude geräumt. Nur gewaltsam konnte sich die Feuerwehr Zutritt zur Wohnung verschaffen. Als die Einsatzkräfte mit Atemschutzmasken die Wohnung betraten, kam ihnen dichter Qualm entgegen. Die Wohnung stand lichterloh in Flammen. Glücklicherweise war zum Zeitpunkt des Brandes keiner der Bewohner zu Hause, sodass niemand verletzt wurde. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere zehntausend Euro summieren. Bezüglich der Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Ralf Hettler