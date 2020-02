Hoher Schaden bei Unfall in Großwallstadt

Ein Erlenbacher war hier mit seinem Klein-Lkw Mercedes an einer Einfahrt eines Anwesens, in die er einbiegen wollte, vorbeigefahren. Als er dies bemerkte, bremste er abrupt ab, legte den Rückwärtsgang ein und fuhr zurück, ohne auf den hinter seinem Lkw befindlichen Verkehr zu achten. Hierbei kollidierte das Fahrzeug des Erlenbachers mit einem dahinter fahrenden Pkw Audi Q5. Dessen Fahrer konnte einen Aufprall auf den unerwartet bremsenden und danach rückwärts fahrenden Lkw nicht verhindern. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 18.000 Euro.

Handwerkerfahrzeuge in Eschau aufgebrochen

Zwei Handwerkerfahrzeuge sind am vergangenen Wochenende, vermutlich in der Nacht von Sonntag auf Montag, in Eschau von Werkzeugdieben heimgesucht worden.

Die Unbekannten Diebe haben in der Blumenstraße einen Fiat Ducato ausgeräumt. Aus dem Spengler-Fahrzeug wurden hochwertige Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet.

Auch in der Pfarrwiese machten die Aufbrecher reiche Beute. Hier drangen sie über die Hecktüre eines Fiat Ducatos in den Ladebereich des Transporters ein und entwendeten diverse Elektrogeräte und Handwerkermaschinen der Marke Bosch.

Der Gesamtwert der Beute beträgt auch hier über 2000 Euro.

Handtasche aus Auto in Niedernberg entwendet

Unbekannte haben am vergangenen Samstag einen Pkw Toyota Yaris einer Leidersbacherin aufgebrochen und daraus die Handtasche der Rentnerin entwendet.

Der Toyota war während eines Spazierganges im Bereich des „Blauen Wunders“ in der Zeit von 13.15-14.15 Uhr unterhalb der Mainbrücke an der Staatsstraße abgestellt gewesen.

Als die Dame später am Samstag noch Einkaufen gehen wollte, stellte sie fest, dass ihre Handtasche gestohlen wurde. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangten, ist unklar.

Der angerichtete Schaden beläuft sich auf ca. 200 Euro.

Die entwendete Tasche wurde später von einer Spaziergängerin aus Lämmerspiel beim Spazierengehen aufgefunden und zurückgegeben.

Fahrzeug in Erlenbach durchwühlt

In der Zeit von Samstag Abend auf Sonntag Abend, 20.20 Uhr ist in Erlenbach Am Hang ein Pkw von Unbekannten aufgebrochen worden. Die Autoknacker hatten an einem geparkten Pkw Opel Astra die Scheibe eingeschlagen und danach in dem grauen Fahrzeug nach Verwertbarem gesucht. Da die geschädigte Autobesitzer keinerlei Wertsachen im Pkw zurückgelassen hatten, mussten die Autoknacker ohne Beute abziehen. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

In Kreisel eingefahren: Unfall in Niedernberg

Beim Einfahren in den Kreisverkehrsplatz an der Großostheimer Straße ist ein Erlenbacher mit seinem VW verunfallt. Der Erlenbacher war mit seinem Pkw von der Großostheimer kommend in den Kreisel eingefahren. Hier übersah er einen vorfahrtsberechtigten, bereits im Kreisel befindlichen, Kleinwallstädter Opelfahrer und kollidierte mit dessen Fahrzeug.

Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Unfallflucht in Elsenfeld

Eine aufmerksamer Zeuge hat am Montag Nachmittag gegen 1610 Uhr eine Unfallflucht beobachtet und zur Täterermittlung beigetragen. Der Zeuge konnte aus dem Gebäude heraus beobachten, wie ein Fordfahrer auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios neben seinem Pkw einparkte. Beim Aussteigen beschädigte der Audifahrer die Türe des daneben geparkten Pkw. Nachdem der Audifahrer ca. 15 Minuten wegging, setzte er sich wieder in sein Fahrzeug und fuhr, nachdem er sich den Schaden an dem geparkten Pkw scheinbar näher betrachtete, davon.

Eine Streife der PI Obernburg konnte den Unfallflüchtigen etwas später an seiner Wohnung antreffen. Hier räumte der ertappte Fahrer ein, den Unfall beim Einparken bzw. Aussteigen verursacht zu haben.

Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 1500 Euro.

vd/Polizei Obernburg