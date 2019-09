Hoftor in Sulzbach gestohlen

Das Tor wurde vermutlich von mehreren Personen gestohlen, da es für eine Person alleine zu schwer ist. Der Wert beträgt gut 400 Euro.

Ohne Führerschein, aber unter Drogeneinfluss

Obernburg. Am Montag gegen 21.30 Uhr wurde die Fahrerin eines Ford Focus auf dem Flurbereinigungsweg von Wörth nach Obernburg kontrolliert. Hierbei räumte die 19-Jährige am Steuer gleich ein, nicht im Besitz eines Führerscheins zu sein. Zudem stand sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, so dass ihr eine Blutprobe entnommen wurde.

Kaninchen ausgesetzt

Erlenbach. Bereits am Freitag fanden Mitarbeiter der Grüngutsammelstelle in Erlenbach ein Päckchen, indem offenbar ein Kaninchen ausgesetzt wurde. Der letzte Besitzer hat sich hier wohl des Tieres entledigt. Es kam in Pflege und wird nun artgerecht gehalten.

