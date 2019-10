Hösbach: Einbrecher klauen Bargeld und Fahrräder

Nach wenigen Minuten flüchteten die Unbekannten über einen Baustellenbereich. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernahm die Ermittlungen und sucht nun Zeugen.

Gegen 02:20 Uhr verschafften sich zwei bislang Unbekannte mit brachialer Gewalt Zugang zu einem Zweiradfachgeschäft in der Frohnradstraße. Obwohl sofort der Alarm ausgelöst und sich das Licht eingeschaltet hat, betraten die Täter den Verkaufsraum. Ein Einbrecher öffnete eine Registrierkasse und entwendete das darin befindliche Bargeld. Der andere Einbrecher nahm zwei hochwertige Fahrräder aus dem Schaufenster und begab sich damit wieder zum Ausgang. Auch der erste Unbekannte nahm sich ein hochwertiges E-Bike aus der Ausstellung. Mit insgesamt vier Fahrrädern verließen die Einbrecher das Gelände nach nicht einmal zwei Minuten wieder über den Baustellenbereich an der Ostseite des Gebäudes. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Die Unbekannten hinterließen Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Der Wert des Diebesgutes wird insgesamt auf rund 39.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernahm die Ermittlungen und bittet nun Personen, die zum Tatzeitpunkt in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 06021/857-1732 zu melden.