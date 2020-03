Hösbach: Drei Einsätze wegen defekten Fahrzeugen auf A3

Gestern Nachmittag mussten sowohl Feuerwehr als auch Polizei und Autobahnmeisterei gleich mehrmals wegen verlorener Flüssigkeiten ausrücken. Gegen 14 Uhr hat ein Auto Motoröl an der Anschlussstelle Weibersbrunn verloren, die gesamte Ausfahrt in Fahrtrichtung Passau ist verunreinigt worden und musste gesäubert werden. So lange blieb die Anschlussstelle gesperrt.

Ein weiteres Fahrzeug, im Bereich zwischen Weibersbrunn und Rohrbrunn, hat kurz nach 15 Uhr Motoröl verloren, im Bereich der Anschlussstelle Rohrbrunn zeigte das Auto dem Fahrer den Verlust an, weshalb dieser angehalten hat und der Pkw dort weiteres Öl verloren hat. Auch hier ist die Anschlussstelle für die Dauer der Reinigung gesperrt worden.

Die Anschlussstellen sind jeweils für etwa eine Stunde beeinträchtigt worden. Gegen 16 Uhr teilte ein Lasterfahrer mit, dass er mit Kühlflüssigkeitsverlust, im Bereich Marktheidenfeld, auf den Parkplatz Kohlsberg gefahren ist. Hier ist allerdings keine Verunreinigungen festgestellt worden. Feuerwehren und Polizei sind unverrichteter Dinge wieder abgerückt.

stru/ Quelle: Verkerhspolizei Aschaffenburg