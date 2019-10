Höllenritt auf der A3: Geisterfahrer rast trotz Warnschüssen weiter

In der Nacht auf Freitag hat ein 30-Jähriger auf der Flucht vor der Polizei als Geisterfahrer mehrere Verkehrsteilnehmer und zwei Beamte gefährdet.

Kurz nach Mitternacht wollte eine Streife der Verkehrspolizei auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt einen Renault Twingo kontrollieren. Der Fahrer stoppte jedoch nicht, sondern beschleunigte und fuhr an der Anschlussstelle Rohrbrunn auf die Gegenfahrbahn. Als Geisterfahrer fuhr er auf der Spur nach Frankfurt in Richtung Würzburg bis zur Rastanlage Spessart-Nord.

An der Rastanlage wartete eine weitere Streife, um ihn anzuhalten. Doch der Renault-Fahrer raste auf das Polizeiauto zu. Die Beamten flohen aus ihrem Wagen ins Freie, gaben zwei Warnschüsse in die Luft ab. Darauf drehte der 30-Jährige ab und fuhr als Geisterfahrer weiter auf der Spur nach Frankfurt in Richtung Würzburg. In Schlangenlinien wich er entgegenkommenden Autos aus. Nach einem Kilometer wendete er auf der Spur nach Frankfurt – und fuhr schließlich wieder in die richtige Richtung.

Bei Weibersbrunn fuhr der 30-Jährige von der Autobahn ab. Mit rücksichtslosen und hochgefährlichen Fahrmanövern kam er teilweise in den Gegenverkehr. Er raste auch innerorts und gefährdete entgegenkommende Verkehrsteilnehmer.

Eine Streife der Zivilen Einsatzgruppe zwang ihn in Aschaffenburg in der Würzburger Straße gegen 0.30 Uhr zum Anhalten – unter Einsatz ihres eigenen Fahrzeugs. Die Polizisten nahmen den 30 Jahre alten Fahrer und seine zwölf Jahre jüngere Beifahrerin umgehend fest. Der Beschuldigte sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Der mögliche Grund für die halsbrecherische Flucht des Mannes zeigte sich bei der anschließenden Sachverhaltsaufnahme: Der 30-Jährige stand offenbar unter Drogeneinfluss, ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und führte neben einem Einhandmesser auch geringe Mengen Amphetamin bei sich. Das Fahrzeug hat keine Zulassung und die Kennzeichen des Twingos sind als gestohlen gemeldet. Auch bei der 18 Jahre alten Frau fanden die Polizisten geringe Mengen Betäubungsmittel. Das Marihuana wurde sichergestellt.

Beide Personen, die keinen regelmäßigen Wohnsitz in Deutschland haben, wurden zu Polizeidienststellen gebracht, wo der 30-Jährige sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Die Begleiterin des Beschuldigten wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wurde der Tatverdächtige am Nachmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der erließ Untersuchungshaftbefehl aufgrund der Fluchtgefahr. Der 30-Jährige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittler bitten Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrmanöver des Beschuldigten auf der A3 und auch auf der Staatsstraße 2312 von Weibersbrunn über Hessenthal in Richtung Aschaffenburg gefährdete wurden, sich dringend mit der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel. 06021/857-2530 in Verbindung zu setzen.

kev/Polizei Unterfranken