Heißer Kunststoff: Container in Marktheidenfeld fängt Feuer

Dieser stand auf dem Betriebsgelände einer Firma „Am Schlossfeld“ und entzündete sich gegen 21:25 Uhr. Durch die Brandhitze wurden ein weiterer Restmüllcontainer sowie eine 120-Liter-Biotonne beschädigt. Das Feuer konnte schnell durch die Freiwillige Feuerwehr Altfeld gelöscht werden. Der Gesamtsachschaden wird mit 300 € beziffert. Verletzt wurde niemand.

Ladendiebin erwischt

Marktheidenfeld. Beim Diebstahl einer Flasche „Captain Morgan“ im Wert von 8,99 € wurde am Montagnachmittag eine 58-jährige Frau erwischt. Diese versuchte gegen 15:40 Uhr die 0,5-Liter-Flasche Branntwein unter ihrem T-Shirt versteckt an der Kasse eines Discounters in der Georg-Mayr-Straße vorbei zu schmuggeln. Eine Diebstahlsicherung am Flaschenkopf löste dabei Alarm aus. Kurz darauf wurde die „Dame“ der Polizei übergeben. Sie hatte weder Geld noch andere Bezahlungsmittel bei sich.

Gartenschlauch-Box sowie Fahrrad entwende

Marktheidenfeld. In der Nacht zum vergangenen Donnerstag machte sich ein Dieb in der Gartenstraße zu schaffen. Von einer frei zugänglichen Terrasse nahm der Unbekannte eine Gardena-Schlauch-Box im Wert von 70 € mit. Und des Weiteren wurde aus der unverschlossenen Garage des Nachbarn ein auffällig orangefarbenes Trecking-Fahrrad im Wert von 500 € entwendet. Aufgrund einer Video-Überwachung auf einem Grundstück konnte die Tatzeit auf 03:10 bis 03:20 Uhr eingegrenzt werden. Wer hat in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Polizei Marktheidenfeld