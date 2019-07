Heftiger Auffahrunfall - zwei Menschen teils schwerverletzt

Kurz nach 10.30 Uhr am Dienstagvormittag bemerkte eine 52-jährige VW-Fahrerin in der Prischoßstraße den an der Einmündung zur übergeordneten Wasserloser Straße wartenden VW-Multivan einer 54-jährigen Frau zu spät und fuhr diesem praktisch ungebremst ins Heck. Während die Unfallverursacherin schwer verletzt wurde und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Wasserlos eingeliefert werden musste, erlitt ihre Unfallgegnerin zum Glück nur leichtere Verletzungen und konnte sich selbst in ärztliche Behandlung begeben. Der Sachschaden an den beiden Pkw liegt deutlich im fünfstelligen Bereich.

Pkw erst an- und dann weggefahren

Alzenau. Am Dienstagmorgen, zwischen 08.30 Uhr und 09.30 Uhr, wurde ein in der Burgstraße gegenüber des „Waldschwimmbades“ geparkter VW Golf von einem anderen Fahrzeug auf der linken Seite beschädigt. Dessen Fahrer setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise zu diesem bitte an die PI Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Personenkontrolle fördert Haschisch zu Tage

Karlstein-Dettingen. Am Dienstagabend gegen 20.15 Uhr wurde am Bahnhof ein 37jähriger Mann aus dem Landkreis Main-Spessart kontrolliert. Da der Mann offensichtlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, wurden sowohl er als auch seine mitgeführten Sachen nach weiteren Betäubungsmitteln durchsucht. Hierbei wurde man in der Gürteltasche fündig, wo man einen Brocken Haschisch auffand. Dieser wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

asre/ Quelle: Polizei Alzenau