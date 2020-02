Heckscheibe von Polizeibus in Lengfurt eingeworfen

Eine Polizeistreife befand sich gegen 14:15 Uhr, am Ende des Faschingszugs in der Marktheidenfelder Straße in der Nähe der Bushaltestelle. Aufgrund des Umzugs befand sich hier eine größere Menschenansammlung, aus welcher mehrere, vermutlich kleine „Klopfer“-Flaschen auf das Dienstfahrzeug geworfen wurden. Nachdem zwei Gegenstände das Metall des Fahrzeugs trafen, wurde er aus der Gefahrenzone gelenkt. Dabei wurde die Heckscheibe des VW-Busses getroffen, welche dadurch zu Bruch ging. Die Splitter verteilten sich dabei im gesamten Innenraum.

Im Rahmen von ersten Ermittlungen im Laufe des Nachmittags ergaben sich Hinweise auf zwei Jugendliche als mögliche Täter. Die Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie Sachbeschädigung wurden aufgenommen.

Lengfurt: Marihuana im Gepäck

Eine geringe Menge Marihuana sowie diverse Rauschgift-Utensilien hatte am Montag, gegen 16:30 Uhr, ein 22-Jähriger im Gepäck. Im Rahmen einer Personenkontrolle im Bereich Robert-Bosch-Straße/Siemensstraße, im Umfeld des Faschingszuges, entdeckten die Polizisten das Rauschgift im mitgeführten Rucksack, welches daraufhin sichergestellt wurde. Nach Abschluss der polizeilichen Aufnahme konnte der Mann seinen Weg fortsetzen. Eine Anzeige folgt.

Autofahrer in Marktheidenfeld unter Alkoholeinfluss

Am Montagabend war ein 42-jähriger, alkoholisierter Autofahrer am Äußeren Ring unterwegs. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde der Mann gegen 23:00 Uhr angehalten. Dabei nahmen die Polizisten deutlichen Atemalkoholgeruch wahr. Nachdem ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,06 Promille ergab, wurde die Weiterfahrt unterbunden, der Wagen verkehrssicher abgestellt und der Mann mit zur Dienststelle genommen, welche er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen durfte. Die Fahrzeugschlüssel wurden bis zum nächsten Tag sichergestellt. Eine Anzeige wird erstattet.

Auto in Hafenlohr zerkratzt

In der Zeit von Samstagabend bis Montagnachmittag wurde die Heckklappe eines weißen Audi A 6 Avant zerkratzt. Der Wagen stand in einem frei zugänglichen Carport in der Hofgutstraße bzw. am Samstag von 19:30 bis 21:00 Uhr auf dem Rathausparkplatz in Marktheidenfeld. Unbekannte Täter verursachten im Lack der Heckklappe vermutlich mit einem spitzen Werkzeug auf einer Breite von etwa 40 cm mehrere wellenförmige und waagerecht verlaufende Kratzer. Wer hat in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

vd/Polizei Marktheidenfeld