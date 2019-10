Hauswand angefahren und abgehauen

Der flüchtige Fahrzeugführer blieb offenbar mit dem rechten Außenspiegel an der Hauswand hängen, entfernte sich jedoch vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. An der Hauswand entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Unfallflucht am Klinger

Mömbris: Die 41jährige Geschädigte parkte ihren grauen Pkw Golf am Freitag zwischen 12:00 und 12:40 Uhr vor einem Supermarkt am Klinger in Mömbris. Als sie nach dem Tätigen ihrer Einkäufe zum Fahrzeug zurückkam, stellte sie einen Schaden an der hinteren Stoßstange fest, Schadenshöhe etwa 1500 Euro. Um Zeugenhinweise wird gebeten.

Zwei Handtaschendiebstähle in Alzenau

Alzenau: In zwei Verbrauchermärkten der gleichen Supermarkt-Kette in der Brentanostraße und dem Industriegebiet Süd kam es am Freitag zur etwa selben Uhrzeit (11:30 Uhr bis 12:30 Uhr) zu zwei Handtaschendiebstählen. Während die Geschädigten ihre Einkäufe tätigten, wurden ihnen die Geldbörsen aus den Einkaufsbeuteln entwendet, welche sie über die Einkaufswägen gehängt hatten. Im Falle der Brentanostraße ist eine Beschreibung der unbekannten Täter vorhanden: zwei weibliche südländische Täterinnen, etwa 20 Jahre alt, bekleidet mit schwarzer Hose und Strickjacke sowie weißem Schal bzw. cremefarbenem Rollkragenpullover. Zeugenhinweise bitte an hiesige Dienststelle.

vd/Polizei Alzenau