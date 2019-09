Hier blieb die Harley mit der Fußraste an einem Baum hängen und schleuderte unkontrolliert über die Fahrbahn und prallte auf der gegenüberliegenden Straßenseite in einen Zaun. Der Kradfahrer zog sich beim Sturz schwerere Verletzungen zu und wurde von einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Frankfurt gebracht. Der angerichtete Sachschaden beträgt rund 1500 Euro.

dc/Meldung der Polizei Obernburg