Harley Davidson von Vereinsgelände in Rodgau-Dudenhofen gestohlen

Am Samstagabend, gegen 19.30 Uhr, wurde die Maschine mit Offenbacher Kennzeichen und der Zahlenfolge 67 im Eppertshäuser Weg 17, auf dem dortigen Vereinsparkplatz, abgestellt. Als der Inhaber das Zweirad am Sonntagmittag, gegen 14 Uhr, in Gebrauch nehmen wollte, musste er feststellen, dass dieses entwendet wurde. Die Harley hat einen Wert von etwa 17.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Fahrzeuges geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 069 8098-1234 zu melden.

Autos zusammengestoßen - Zeugen gesucht - Seligenstadt

(as) 8.000 Euro Sachschaden und ein Leichtverletzte, so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Donnerstagabend. Gegen 22 Uhr soll eine 21-jährige mit ihrem schwarzen BMW einer 47-jährigen VW-Fahrerin an der Kreuzung Jahnstraße/Kapellenstraße die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der BMW in die Beifahrerseite des VW fuhr. Durch den Aufprall wurde die 41-Jährige Beifahrerin im VW leicht verletzt. Sie kam glücklicherweise nicht ins Krankenhaus. Der BMW wurde abgeschleppt. Unfallzeugen melden sich bitte telefonisch bei der Polizei in Seligenstadt unter 06182 8930-0.

Unfallverursacher auf Parkplatz gesucht - Seligenstadt

(th) Die Polizei bittet um Hinweise zu einer Unfallflucht, die sich am Freitagmittag auf dem LIDL Parkplatz in der Aschaffenburger Straße ereignet hat. Vermutlich bei einem Parkmanöver in der Zeit zwischen 13.20 und 14.20 Uhr touchierte der Unfallverursacher einen blauen Mercedes Benz im Bereich der Heckstoßstange und der hinteren Tür der Fahrerseite. Im Anschluss an den Unfall fuhr der Verursacher in bislang unbekannte Richtung davon. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Polizeistation Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0 zu melden. Bereich Main-Kinzig

Autofahrerin fährt Kind an und flüchtet - Zeugensuche - Maintal/Dörnigheim

(as) Die Polizei sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall vom Mittwochmorgen, bei dem ein Kind von einem Auto angefahren und verletzt wurde. Gegen 8.20 Uhr war der 7-jährige Junge auf seinem Tretroller in der Siemensstraße auf dem Weg zur Schule. Als er den Zebrastreifen in der Berliner Straße überquerte wurde er von einer bislang Unbekannten angefahren und dadurch an der Hüfte verletzt worden. Es soll sich um ein kleines Auto mit der Städtekennung "MKK" gehandelt haben. Bei der Fahrerin habe es sich um eine Frau mit pinken Haaren gehandelt. Nach bisherigen Ermittlungen sei die Fahrerin nach dem Zusammenstoß kurz ausgestiegen, sei jedoch danach wieder in ihr Fahrzeug eingestiegen, und ohne sich um den Jungen zu kümmern, weggefahren. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen, dem Fahrzeug oder der Frau geben können. Hinweise bitte telefonisch an die Unfallfluchtgruppe unter 06183 91155-0.

dc/Meldungen der Polizei Südosthessen