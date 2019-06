Handy und Geldbörse auf dem Geiselbacher Weinfest geklaut

Wie sich vor Ort herausstellte, war eine 55jährige Frau durch einen ca. 185 cm großen Mann mit schwarzem T-Shirt im Weinzelt angerempelt worden. Anschließend bemerkte die Frau, dass ihr Handy entwendet worden war. Das Handy hatte einen Wert von ca. 100 EUR. Einem 41-jährigen Mann wurde nur eine Viertelstunde später an gleicher Örtlichkeit die Geldbörse mit ca. 100 EUR Bargeld entwendet.

Zweimal Spiegelberührung

Kahl a. Main. Am Samstagmorgen gegen 08.00 Uhr befuhr ein 27jähriger Fahrer eines Kleintransporters der Marke Fiat die Langgasse in Richtung Mozartstraße. Hierbei blieb er mit seinem rechten Außenspiegel an dem Außenspiegel eines geparkten VW Transporters hängen, wodurch ein Sachschaden von ca. 100 EUR entstand.

Eine weitere Spiegelberührung fand gegen 10.45 Uhr in der Auestraße statt, als eine 21jährige Hyundai-Fahrerin ebenfalls im Vorbeifahren den Spiegel eines geparkten Pkw Renault beschädigte. In diesem Fall beläuft sich der angerichtete Schaden auf ca. 200 EUR.

Polizei Alzenau/mkl