Handy in Marktheidenfeld unterschlagen

Am vergangenen Freitag fiel der Schwester der Geschädigten in WhatsApp unter der Handynummer ein neues Profilbild auf, das eine fremde Familie zeigt. Kurz darauf war das Bild jedoch wieder weg. Am Samstag sah die Geschädigte am Main einen etwa 60 Jahre alten Mann mit nacktem Oberkörper, der mit einem Fahrrad unterwegs war. Dieser Mann war ihr bereits zur Verlustzeit im Bereich der Alten Mainbrücke aufgefallen. Auch hält er sich hier wohl des Öfteren auf. Wer hat in diesem Zusammenhang sachdienlichen Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Alarmanlage in Triefenstein ausgelöst

Markt Triefenstein, OT Homburg, Lkr. Main-Spessart Am Samstag, gegen 23:45 Uhr, ging die Alarmanlage eines VW Tiguan an. Der Eigentümer des Wagens hörte dies und schaute sofort nach, konnte aber erst nichts feststellen. Der Wagen stand in der offenen Garage eines Anwesens in der Weingartenstraße. Nachdem er am nächsten Morgen einen Eindruck am unteren Rand bzw. in der Fensterdichtung des Fensters an der Fahrerseite bemerkte, könnte es sich nach Polizeiangaben in der Nacht um einen versuchten Pkw-Aufbruch gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

16-Jähriger im Besitz von Marihuana

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Eine geringe Menge Marihuana hatte in der Nacht zum Sonntag ein 16-Jähriger in seinem Zimmer. Der Schüler war gegen 01:00 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Äußeren Ring stadteinwärts unterwegs, als er einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Dabei gab er an, Marihuana konsumiert und den Rest seiner Betäubungsmittel daheim zu haben. Zuhause händigte er dieses, in seinem Zimmer versteckte Rauschgift den Beamten aus, welche dieses sichergestellten. Eine Anzeige folgt.

