Handfester Streit auf dem Campingplatz in Klingenberg

Dabei wurde eine Person durch einen bislang unbekannten Täter ins Gesicht geschlagen und leicht verletzt.

Unfall mit verletztem Radfahrer

Erlenbach, Lkr. Miltenberg

Am 10.08.19, um 15 Uhr, kam es in Erlenbach, im Bereich der Kreuzung Elsenfelder/ Berliner Straße, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Ford und einem Rennradfahrer. Der Pkw-Fahrer übersah beim Abbiegen den Radfahrer, der sich auf der Fahrbahn und somit nicht auf dem naheliegenden Radweg befand. Der Radfahrer wurde vom Pkw erfasst und erheblich am Kopf verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst ins Klinikum Erlenbach gebracht.

Ampelmast bei Unfall beschädigt

Obernburg, Lkr. Miltenberg

Am 10.08.19, gegen 10:45 Uhr, geriet ein Skodafahrer wegen Unachtsamkeit auf eine Verkehrsinsel im Bereich der Ferienstraße (B426) in Eisenbach. Hierbei wurde ein dortiger Ampelmast durch die Fahrzeugfront beschädigt. Der Skodafahrer erlitt durch den Aufprall am Mast leichte Verletzungen im Brustbereich. Der Pkw musste schwer beschädigt abgeschleppt werden.

zu unserem Bericht

Sachbeschädigung an Pkw

Mömlingen, Lkr. Miltenberg

Am 10.08.19, in der Zeit von 02 bis 03 Uhr, wurde durch einen bislang unbekannten Täter die Heckscheibe eines geparkten BMW in der Umstädter Straße eingeschlagen. Die Polizei Obernburg bittet um Zeugenhinweise.

Polizei Obernburg/mkl