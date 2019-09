Handfeste Auseinandersetzung zwischen zwei Brüdern in Aschaffenburg

Ein 58-jähriger Mann besuchte seinen 37-jährigen Bruder, wobei sich die beiden verstritten. Es kam zur Streitigkeit zwischen den alkoholisierten Familienmitgliedern, die im weiteren Verlauf mit Fäusten im Hof des eigenen Anwesens ausgetragen wurde. Beide Männer wurden leicht verletzt. Zudem wurde die Kleidung des 58-Jährigen beschädigt.

Während der Sachverhaltsaufnahme konnten die eingesetzten Polizeibeamten Marihuana-Geruch aus der Wohnung des jüngeren Kontrahenten wahrnehmen. Eine Wohnungsnachschau führte zum Fund einer geringen Menge des Betäubungsmittels. Dies wurde noch vor Ort beschlagnahmt.

Beide haben nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung zu rechnen. Gegen den 37-Jährigen wurde zudem ein Strafverfahren wegen des Betäubungsmittelbesitzes eröffnet.

Motorradfahrer gestürzt

Am Sonntagnachmittag, gegen 16:20 Uhr, befuhr ein Motorradfahrer die Großostheimer Straße von Großostheim kommend in Fahrtrichtung Aschaffenburger Innenstadt. Hierbei bog er nach links auf die Auffahrt zum Westring ab. Da ein Fahrradfahrer die Fahrbahn überqueren wollte, verringerte der Kraftradfahrer im Kurvenverlauf seine Geschwindigkeit. Währenddessen verlor er das Gleichgewicht und stürzte. Er rutschte noch über 15 Meter, bevor er zum Liegen kam. Außer einem Motorradhelm trug der Motorradfahrer keine weitere Schutzausstattung. Er kam mit Schürfwunden in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Daimler angefahren und geflüchtet

Mainaschaff: Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte am Sonntag, in der Zeit von 12:15 Uhr bis 16:20 Uhr, einen Pkw Daimler. Dieser war in der Hauptstraße abgestellt und weist nun Kratzspuren an der vorderen Stoßstange rechts auf.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

vd/Polizei Aschaffenburg