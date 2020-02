Handfeste Auseinandersetzung unter Arbeitskollegen in Heugrumbach

Dort war es zwischen zwei Mitarbeitern zu einem Streit auf einem Firmengelände gekommen. Im weiteren Verlauf der zunächst verbalen Auseinandersetzung schlug der 25-jährige Täter seinem 37-jährigen Arbeitskollegen unvermittelt eine Glasflasche auf den Kopf. Nach der Tat flüchtete der Beschuldigte zunächst in unbekannte Richtung. Der Geschädigte musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden konnte dieses aber schon im Laufe des Vormittages wieder verlassen. Gegen Abend meldete sich dann der reumütige Täter bei der Polizei. Die näheren Umstände der Auseinandersetzung müssen noch ermittelt werden. Offensichtlich waren beide Beteiligte erheblich alkoholisiert.

Beim Rückwärtsfahren Pkw übersehen

Arnstein-OT Schwebenried, Lkr. Main-Spessart. Am Samstag gegen 15.00 Uhr musste ein Kleintransporter in der Hammelburger Straße in Schwebenried verkehrsbedingt Rückwärtsfahren. Hierbei übersah der 35-jährige Fahrer des Transporters einen dahinter befindlichen Kleinwagen und kollidierte mit diesem. Während an dem Pkw ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro entstand blieb das Fahrzeug des Unfallverursachers unbeschädigt.

Beim Abbiegen von der Fahrbahn abgekommen

Arnstein, Lkr. Main-Spessart.Am Samstagnachmittag befuhr eine 18-jährige VW- Fahrerin die B 26 von Müdesheim in Richtung Arnstein. Auf Höhe der Abzweigung nach Reuchelheim wollte sie nach rechts abbiegen. Hierbei geriet der Pkw auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und prallte frontal gegen einen im Einmündungsbereich aufgestellten Bildstock. Dieser wurde hierbei völlig zerstört, am Pkw entstand zudem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. Zum Abbinden ausgelaufener Betriebsstoffe war die FFW Reuchelheim vor Ort. Unfallursächlich dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit die nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen sein.

Kaminbrand endet glimpflich

Himmelstadt, Lkr. Main-Spessart. Am Samstag gegen 19.00 Uhr rückte ein Großaufgebot der Feuerwehr zu einem Kaminbrand nach Himmelstadt aus. Anwohner bemerkten wie Flammen aus dem Kamin eines Einfamilienhauses in der Hauptstraße schlugen und verständigten den Rettungsdienst. Bei Eintreffen der Feuerwehren aus Himmelstadt, Zellingen und Karlstadt hatten die Bewohner das Anwesen bereits sicherheitshalber verlassen. Ein Brand war glücklicherweise nicht ausgebrochen sodass die Feuerwehr lediglich den Kamin vorsorglich ausräumte. Personen wurden nicht verletzt. Ein Sachschaden war ebenfalls nicht entstanden. Ursächlich dürften vermutlich Russrückstände im Kamin gewesen sein.

