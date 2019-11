Handel mit Amphetamin, Pilzen, Gras: 23-Jähriger aus Kreis Miltenberg verhaftet

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg stellte bei Durchsuchungsmaßnahmen mehrere hundert Gramm Amphetamin und andere Betäubungsmittel sicher.

Aufgrund von Ermittlungserkenntnissen der Kripo Aschaffenburg besteht der Verdacht, dass die jungen Eheleute regelmäßig Rauschgift beschaffen und dieses in der Region gewinnbringend weiterverkaufen. Aufgrund dieses Verdachts erwirkte die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss, der im Laufe des Dienstags vollzogen wurde.

Die Kriminalpolizei durchsuchte neben der Wohnung der Beschuldigten auch einen Wohnwagen, der offenbar als Rauschgiftdepot genutzt wurde. Dabei fielen den Beamten neben mehreren hundert Gramm Amphetamin auch größere Mengen psychoaktiver Pilze, rund 100 Gramm Haschisch und Beweismaterial in die Hände, das auf Rauschgifthandel schließen lässt.

Das Ehepaar wurde bei der Durchsuchungsaktion vorläufig festgenommen und am Folgetag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete gegen den 23-Jährigen die Untersuchungshaft wegen des dringenden Verdachts des bewaffneten unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge an, da sich in der Wohnung in unmittelbarer Nähe zu den Betäubungsmitteln ein jederzeit zugriffsbereites Einhandmesser befand. Der Mann wurde nach der Eröffnung des Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Seine Ehefrau, die dem Sachstand nach an den Rauschgiftgeschäften beteiligt gewesen ist, wurde auf freien Fuß gesetzt.

Die noch andauernden Ermittlungen in dem Fall werden von der Kriminalpolizei Aschaffenburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft geführt.

kev/Polizei Unterfranken