Hanau: Wer hat die Straßenräuber gesehen?

Ein Fußgänger wurde am späten Dienstagabend in der Güterbahnhofstraße Opfer eines Straßenraubes. Kurz vor 23 Uhr begegnete er etwa 100 Meter nach der Unterführung mehreren Personen. Während zwei Täter ihn zu Boden schlugen und ihm Handy sowie Geldbörse raubten, standen zwei bis drei weitere Männer etwa zwei Meter entfernt. Der 28-Jährige wurde an der Lippe und den Schneidezähnen verletzt. Ein Täter war etwa 1,70 Meter groß, hatte ein Muttermal unter dem linken Auge, dunkle Haare und dunkle Augen. Ein Komplize war gut zehn Zentimeter größer und trug ein beiges Oberteil. Die Kriminalpolizei bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06181/100-123.

Wer verschüttete gelbe Farbe an Mehrfamilienhaus?

Unbekannte nutzten die freie Zugangsmöglichkeit über das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses Montagabend, um zwischen 20 bis 22 Uhr aus dem Rohbau des Fenstereinsatzes gelbe Farbe hinunter zu schütten. Hierbei wurde die neu erstellte Fassade auf zehn Stockwerken beschädigt. Die Beamten der Ermittlungsgruppe haben die Ermittlungen übernommen und erbittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123.

kev/Polizei Südosthessen