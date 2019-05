Hanau-Steinheim: Frau bei Unfall verletzt - Verursacher flüchtet

Eine 25-jährige Hanauerin befuhr am heutigen Dienstagmorgen die Westerburgstraße in Richtung Steinheim. In Höhe der Jet-Tankstelle scherte der vor ihr fahrende Wagen zunächst nach rechts aus, um dann unmittelbar zu wenden. Hierbei krachte er in den Skoda der Hanauerin. Bei dem Fabia lösten die Airbags aus, die Fahrerin erlitt einen Schock.

Der Unfallverursacher fuhr in Richtung Hafenstraße / Hauptbahnhof davon, ohne sich um die Verletzte und den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Unfall hat sich etwa gegen 7.10 Uhr ereignet.

Beim flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen grauen VW Touran gehandelt haben. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06181 100-611 oder direkt an die Unfallfluchtgruppe unter 06183 911550.