Hammelburg: Anhänger von Sturm weggeweht

Am frühen Montagmorgen machte sich ein auf der Fuldaer Straße abgestellter Anhänger selbständig, als ihn eine Windböe erfasste. Der Auto-Anhänger geriet im Anschluss an zwei abgestellte Autos, bei welchen Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe eintrat. Die Polizeistreife vermittelte noch vor Ort zwischen dem Besitzer des Anhängers und den Haltern der beiden Pkw.

Bussard kollidierte mit Pkw

Elfershausen. Am Sonntagvormittag war die Fahrerin eines Kleinwagens auf der KG 12 von Elfershausen kommend in Fahrtrichtung Hammelburg unterwegs, als unvermittelt ein Greifvogel von rechts kommend im Tiefflug auf die Straße flog. Der Greifvogel verkeilte sich dann bei der Kollision im Bereich der Fahrzeugfront, sodass die Fahrzeuglenkerin unmittelbar zur Polizeidienststelle nach Hammelburg fuhr. Dort stellte der aufnehmende Beamte fest, dass das Wildtier noch lebte. Eine verständigte Tierärztin erklärte sich sodann bereit, sich des Bussards anzunehmen und kam ebenfalls vor Ort. Letztendlich stellte sich jedoch dann heraus, dass die Verletzungen aufgrund ihrer Schwere nicht behandelbar waren. Das Tier wurde eingeschläfert. Am Pkw entstand Schaden von etwa 1000 Euro