Gütermotorschiff läuft auf Grund in Erlenbach

Sie fuhren jeweils auf der für sie rechten Mainseite. Der Schiffsführer des in Richtung Aschaffenburg fahrenden Schiffes hatte dann eine Grundberührung. Die genauen Umstände der Begegnung und des Unfalls sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Durch die Grundberührung im vorderen Teil des Schiffes wurde ein etwa 20x30cm großes Loch in die Schiffshaut gerissen. Das Mainwasser drang in den Maschinenraum der Bugstrahlanlage ein und senkte das Schiff deutlich ab, das dann in Schräglage nach vorne rechts um etwa 5% an einer Anlegestelle festmachte. Ein Sachverständiger konnte das weitere Sinken ausschließen, da der Wasserspiegel im Rumpf bereits dem Wasserspiegel des Mains entsprach. Von der Reederei verständigte Taucher befestigten ein Blech auf dem Loch, so dass heute und in den nächsten Tagen weitere Reparatur- und Abpumparbeiten durchgeführt werden können. Die Arbeiten werden unter Absprache mit dem Wasser-und Schifffahrtsamt durchgeführt, um auch den umweltschutzrechtlichen Belangen Rechnung zu tragen. Am Schiff entstand sicherlich Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach/ienc