Güterbahnhof Aschaffenburg: Ätzende Flüssigkeit ausgetreten

Ein Großaufgebot an Rettungskräften rückte in der Nacht zum Montag am Aschaffenburger Güterbahnhof an. Gegen 2.30 Uhr hatte ein Lokführer bei der Abfahrkontrolle eines Güterzuges den Austritt einer ätzenden Flüssigkeit festgestellt und die Einsatzkräfte alarmiert.

Unter Chemikalienschutzanzügen ging die Feuerwehr vor und stellte fest, dass an einem leeren ungereinigten Tankwagen geringe Mengen heraustropften. Die Wehrleute fingen die Flüssigkeit mittels Auffangwannen auf und kontrollierten das betroffene Ventil. Anschließend koppelten Bahnmitarbeiter den Wagon ab und stellten ihn in einem sicheren Bereich zur weiteren Untersuchung ab.

Während des Einsatzes wurde die Bahnstrecke kurzzeitig komplett gesperrt. Vorsorglich standen auch mehrere Rettungswagen bereit, mussten jedoch nicht tätig werden.

rah