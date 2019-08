Gülletransporter kippt im Kreisel auf B426 um

Am Donnerstag befuhr ein 23-jähriger LKW-Fahrer aus Babenhausen gegen 16:30 Uhr den Kreisverkehr der B 426 am Ortsausgang von Reinheim in Richtung Hahn. Aus bislang ungeklärter Ursache kippte der Sattelauflieger inkl. mit Gülle geladenem Tankauflieger im Kreisverkehr nach rechts um.

Der 20-jährige Beifahrer aus Babenhausen wurde hierbei verletzt und in ein nahe liegendes Krankenhaus eingeliefert.

Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Lastwagens war die B 426 in Richtung Hahn bis 00:00 Uhr komplett gesperrt. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs und zur genauen Ermittlung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 100.000 Euro geschätzt.

dc/Meldung der Polizei Südhessen