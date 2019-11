Gründauer beim Kupferrohrklau in Gelnhausen erwischt

Kurzerhand in den Dienst versetzte sich am Montagabend ein Polizeibeamter, als er in seiner Freizeit in der Straße "Am Bahnhof" unterwegs war: Er hatte gegen 22.45 Uhr beobachtet, wie jemand von einem Firmengrundstück aus Kupferrohre über einen etwa zwei Meter hohen Zaun auf die Straße warf. Offensichtlich, um diese zu klauen. Der Beamte der Polizeistation Gelnhausen nahm schließlich den 43-jährigen Verdächtigen, der zuvor wohl über den Zaun auf das Grundstück geklettert war, vorläufig fest und alarmierte seine Kollegen. Die Streife stellten eine Taschenlampe, Handschuhe und Werkzeug sicher. Der Gründauer musste für die polizeilichen Maßnahmen mit zur Wache. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.

(Polizei Südosthessen/kick)