Großwallstadt: Zwei Einbrüche in Einfamilienhaus

Der Einbruch in das Einfamilienhaus in der Lessingstraße hat sich nach derzeitigen Erkenntnissen am Donnerstag zwischen 08:00 Uhr und 18:00 Uhr ereignet. Über eine rückwärtige Terrassentüre gelangten die Täter gewaltsam in das Haus und dursuchten das Haus nach Wertgegenständen. Ohne Tatbeute flüchteten die Täter unerkannt. Bereits zwischen dem 08. und 16. November hat sich zudem ein versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus im angrenzenden Schillerring ereignet. Die unbekannten Täter versuchten hierbei über ein Fenster gewaltsam in das Haus zu gelangen, scheiterten jedoch mit ihrem Vorhaben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1732 mit der Kripo Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Polizeipräsidium Unterfranken