Am 21.11.2019 kam es gegen 10:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Grundtalring in Großwallstadt. Ein achtzehnjähriger Verkehrsteilnehmer wollte vom Parkplatz der dortigen Bäckerei in den Grundtalring einfahren und übersah dabei den von rechts kommenden Unfallgegner. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden mit einem Gesamtwert von ca. 2000 Euro. Der Unfallverursacher wurde verwarnt.

Polizeiinspektion Obernburg