Großwallstadt: Schwertransporter bleibt an Überführung hängen

Der überhohe Transport war von einem Betrieb in Kleinwallstadt mit einem sichernden Begleitfahrzeug Richtung Mainbrücke Elsenfeld und B 469 losgefahren. Ohne die vorgeschriebene Begleitung auf dieser Strecke durch ein Polizeifahrzeug hatte sich der verantwortliche Sattelzugfahrer mit dem Begleitfahrzeug auf den Weg gemacht. Die Fahrt des Schwertransportes endete wegen zu hoher Beladung an einer Brückenüberführung der B469 im Bereich Großwallstadt. Hier streifte die Ladung das darüber befindliche Brückenbauwerk und wurde beschädigt. Eine verständigte Polizeistreife nahm den Unfall auf und begleitete den Schwertransport bis zur Ausfahrt Großwallstadt Nord. Hier wurde der S-Transport abgestellt und die Weiterfahrt unterbunden. Bei der Überprüfung der vorgeschriebenen Bescheide durch die Polizeibeamten stellte sich heraus, dass der Transport knapp 30 cm zu hoch war, weiterhin war eine Verständigung zwischen Begleitfahrzeug und Transporter wegen Sprachbarrieren nicht möglich. Auch die Ladungssicherung stellte sich als ungenügend heraus. Die Beteiligten, Fahrer, Belader und Begleiter des Transportes erwartet nun ein Bußgeldbescheid. Am Brückenbauwerk entstand vermutlich kein Sachschaden, hier läuft noch die Überprüfung durch Mitarbeiter des Straßenbauamtes.

Fahrraddiebstahl: Großwallstadt

Am Schwimmbad in Großwallstadt ist am Donnerstagnachmittag ein Fahrrad entwendet worden. Der 14-jährige Besitzer hatte es beim Besuch des Bades gegen 14 Uhr am dortigen Fahrradabstellplatz, mit einem Schloss gesichert, abgestellt. Als der junge Mann gegen 19.30 Uhr den Heimweg antreten wollte, stellte er fest, dass sein Rad nicht mehr vor Ort war. Bei dem entwendeten Rad handelt es sich um ein auffälliges Rad der Marke Merida, Big Seven 40-D mit hellblauer, fast neonfarbener Lackierung. Der Diebstahlsschaden beträgt circa 500 Euro.

Vorfahrt missachtet: Wörth

An der Kreuzung der Luxburgstraße mit der Pfarrer-Adam-Haus Straße hat es am Donnerstag gegen 11.30 Uhr gekracht. Ein Mönchberger war hier mit seinem Opel in der Luxburgstraße unterwegs und hatte an der Kreuzung mit der Pfarrer Adam-Haus Straße eine vorfahrtsberechtigte Wörtherin übersehen, die von rechts an die Kreuzung herangefahren war. Beide Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich und wurden hierbei beschädigt, der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf circa 6000 Euro. Der beschädigte Opel Corsa der Vorfahrtsberechtigten war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und wurde von einem Abschleppdienst geborgen.

Polizei Obernburg/ienc