Großwallstadt: Mann ist erneut ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Einen uneinsichtigen Schwarzfahrer haben Beamte der Polizeiinspektion Obernburg am Dienstagnachmittag gegen 17.40 Uhr in Großwallstadt in der Großostheimer Straße aus dem Verkehr gezogen. Der 45-Jährige war einer Streife mit seinem Opel Astra aufgefallen. Da den Beamten bekannt war, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, führten sie eine Kontrolle durch. Bei dieser versuchte der Ertappte durch Vorzeigen einer Führerscheinkopie eine Berechtigung nachzuweisen. Die Beamten ließen sich dadurch jedoch nicht täuschen und unterbanden die Weiterfahrt des Opelfahrers. Dieser zeigte sich ob der polizeilichen Maßnahmen uneinsichtig.

In Gartenzaun gefahren

Kleinwallstadt. Aufgrund eines Fahrfehlers ist es am Dienstag Nachmittag in der Hofstetter Straße zu einem Unfall gekommen. Eine Hausenerin hatte hier, von der Ortsmitte kommend, die Hofstetter Straße befahren und wollte nach links in die Friedhofstraße einfahren. Im Einmündungsbereich rutschte die VW-Fahrerin vom Bremspedal ab und kam hierdurch von der Fahrbahn ab. Der VW landete nach wenigen Metern in einem Gartenzaun. Hierbei wurde Sachschaden in Höhe von insgesamt 7000 Euro verursacht.

Spiegel durch Radfahrer abgefahren?

Sulzbach. Eine Unfallflucht ist am Dienstag aus Sulzbach gemeldet worden. Vermutlich in der Zeit von 10.00-10.05 Uhr wurde hier an einem roten Pkw Hyundai der linke Außenspiegel beschädigt. Die Besitzerin des Fahrzeugs fand bei der Rückkehr zu ihrem Pkw das Spiegelglas des linken Außenspiegels auf der Fahrbahn liegend vor. Weiterhin war die Kunststoffverkleidung des Spiegelgehäuses beschädigt. Nach Spurenlage dürfte ein Radfahrer an dem geparkten Pkw hängen geblieben sein. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 100 Euro.

Sachbeschädigung in der Bahnunterführung

Elsenfeld. Unbekannte haben übers Wochenende in der Bahnunterführung am Bahnhof in Elsenfeld erheblichen Sachschaden angerichtet. Mitarbeiter des Bauhofes stellten am Montag früh fest, dass unbekannte Vandalen fünf der sechs Lampenabdeckungen in der Unterführung mutwillig beschädigten. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Bushaltestellenhäuchen demoliert

Leidersbach. Erheblicher Vandalismusschaden ist an einer Bushaltestelle am Marienplatz in Leidersbach entstanden. Hier haben Unbekannte, vermutlich am Dienstag Abend, 10.12.19 bis Mittwoch früh eine Seitenscheibe der dortigen Bushaltestelle eingeschlagen. Anwohner oder Passanten, die hier verdächtige Personen festgestellt haben, werden um Hinweise gebeten. Der von den unbekannten Tätern angerichtete Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

