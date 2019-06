Am Sonntag befuhr ein 60-jähriger Rennradfahrer gegen 17:00 Uhr den Flurbereinigungsweg von Obernburg in Richtung Großostheim. Aus Unachtsamkeit fuhr er von hinten auf eine 72 jährige Fußgängerin auf. Der Radfahrer stürzte und zog sich Abschürfungen zu. Die Fußgängerin wurde mit Rückenschmerzen in ein Klinikum eingeliefert.

mci / Quelle: Polizei Obernburg