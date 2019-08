Großostheim: Mehrere Tausend Euro Schaden nach Einbruch in Getränkemarkt

Im Zeitraum von Samstag, 18:00 Uhr und Sonntag, 14:20 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter Zugang zu einem Getränkemarkt in der Pflaumheimer Straße. Hierbei riss der Täter mit massiver Gewalt ein Metallgitter aus der Verankerung, das vor einem Fenster angebracht war. Die Wand wurde hierdurch beschädigt. Im Anschluss zerschlug der Täter das nun freigelegte Fenster mit einem Pflasterstein. Hierdurch gelang ihm das Eindringen in die Räumlichkeiten des Getränkefachhandels, wo er ein Büro durchwühlte. Letztendlich nahm der unbekannte Täter mehrere Kisten Whiskey, circa 70 Stangen Zigaretten und Münzgeld an sich. Es entstanden mehrere Tausend Euro Schaden.

Graffiti angebracht und geflüchtet

Heigenbrücken. Ein unbekannter Täter besprühte am frühen Sonntagabend, gegen 19:40 Uhr, eine Hauswand am Bahnhof. Hierbei schmierte er mit schwarzer Sprühfarbe zwei Phallussymbole an die Fassade. Als der Täter auf frische Tat ertappt wurde, ergriff er die Flucht. Er wurde als circa 17-jähriger, junger Mann beschrieben, der in etwa 180 Zentimeter groß war. Er war komplett schwarz gekleidet und trug hierbei eine Motorradhaube, einen Pullover, Lederhandschuhe, Hose und Stiefel.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in beiden Fällen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Polizeiinspektion Aschaffenburg