Großostheim: Frau kommt mit Auto von B469 ab - Frau verletzt

Zwischen der Anschlussstelle zur B26 und dem Parkplatz bei Großostheim kam die Frau nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr durch den Grünstreifen und landete in einem Waldstück zwischen mehreren Bäumen auf der Beifahrerseite.

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer hatte den Unfall im Rückspiegel bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Von der Straße aus war das Unfallfahrzeug durch Büsche und Sträucher nicht zu sehen, weshalb dieser Hinweis für die Einsatzkräfte von großem Wert war. Bis die ersten Einsatzkräfte eintrafen konnte sich die Frau bereits selbst aus dem Fahrzeug befreien.

Während an ihrem Fahrzeug wirtschaftlicher Totalschaden entstand, kam sie nach ersten Erkenntnissen mit leichten Verletzungen davon. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde sie zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehr Großostheim sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn. Zur Bergung des Unfallfahrzeugs musste die Feuerwehr mehrere Bäume und Sträucher beseitigen, bevor das Fahrzeug herausgezogen werden konnte. Währenddessen war ein Fahrstreifen gesperrt, was jedoch zu keinen größeren Behinderungen führte.

rah/ves