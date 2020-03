Großostheim: Alkoholkonsum führt zu Unfall und hohem Schaden

Am Freitag gegen 22:25 Uhr, kam es zu einem Unfall in der Babenhäuser Straße unweit des Flugplatzes. Eine 31-jährige BMW-Fahrerin kam hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr eine dort befindliche Hecke über mindestens 15 Meter. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde dann bei der Fahrerin ein Atemalkoholtest durchgeführt und bei ihr eine Alkoholisierung festgestellt. In der Folge musste sie sich auch einer Blutentnahme unterziehen. Neben dem Sachschaden an der Hecke und an ihrem eigenen Auto von insgesamt über 10.000 Euro, erwartet die Unfallverursacherin nun auch ein Strafverfahren aufgrund der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Alkoholkonsums.

Fahrzeug unter Alkoholeinfluss geführt

Aschaffenburg. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Flachstraße am Samstag gegen 00:35 Uhr, mussten die Polizeibeamten bei einem 24-jährigen Audi-Fahrer Alkoholgeruch feststellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht einer Alkoholisierung im Ordnungswidrigkeitenbereich. Den Fahrer erwartet nun ein entsprechendes Bußgeld und ein Fahrverbot.

Mercedes ohne Fahrerlaubnis geführt

Kleinostheim. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Samstag, den 07.03.2020, gegen 03:00 Uhr, konnte ein 53-jähriger Mercedes-Fahrer in der Aschaffenburger Straße nur eine ausländische Fahrerlaubnis vorzeigen. Seiner Pflicht hierzulande eine gültige Fahrerlaubnis zu beantragen kam er innerhalb des gesetzlichen eingeräumten Zeitraumes nicht nach. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Verkehrskontrolle überführt Alkoholsünder

Laufach. Eine gute Nase bewiesen die Polizeibeamten die am Freitag gegen 21 Uhr, in der Bahnhofstraße eine allgemeine Verkehrskontrolle durchführten. Der Verdacht des Alkoholholgeruches wurde sodann durch entsprechende Tests bestätigt und eine Alkoholisierung im Ordnungswidrigkeitenbereich festgestellt. Den 49-jährigen Fahrer eines VWs erwartet nun ein entsprechendes Bußgeld und ein Fahrverbot.

Fahrzeug mutwillig vor Bäcker zerkratzt

Sailauf. Eine unschöne Entdeckung musste am Freitag gegen 16:30 Uhr eine Fahrzeughalterin machen, als sie nach einem kurzen Aufenthalt in einem Bäcker zu ihrem VW Golf in die Hauptstraße zurückkehrte. Ein noch unbekannter Täter hatte vermutlich mutwillig einen Kratzer oberhalb des vorderen linken Radkastens verursacht.

Polizei Aschaffenburg