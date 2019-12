Großostheim: 10 Monate altes Kind lebensgefährlich verletzt

Kurz vor 19 Uhr befuhr ein Mercedes-Fahrer die Mühlstraße und missachtete nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt eines Skoda, der die Mühlstraße von der Straße Am Floß in Richtung Karchstraße queren wollte. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge erlitt ein zehn Monate altes Kind , welches im Mercedes nicht ordnungsgemäß gesichert war, schwerste Verletzungen und musste nach einer notärztlichen Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der 31-jährige Mercedes-Fahrer, seine gleichaltrige Mitfahrerin und der 44-jährige Skoda-Fahrer wurden mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert.

Die Feuerwehr Großostheim war vor Ort. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden summiert sich auf weit über 10.000 Euro. Zur Klärung des Unfalls wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die weitere Sachbearbeitung hat der Verkehrsunfalldienst der Polizei Aschaffenburg übernommen. Ralf Hettler