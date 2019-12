Großheubach: Scheibe eingeschlagen - Geldbörse aus Ford Focus geklaut

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen blauen Ford Focus. Der bislang unbekannte Täter schlug die Scheibe des Ford ein und verursachte einen Schaden von mehreren hundert Euro. Im Geldbeutel befanden sich allerdings lediglich Personaldokumente. Bargeld konnte der Unbekannte nicht erbeuten. Von dem Täter fehlt bislang jede Spur. Zeugen der Straftat gibt es ebenfalls bislang nicht.

Bürgstadt. Am Sonntag, gegen 0.45 Uhr, wurde in der Freudenberger Straße ein 56-jähriger Auto-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er war mit grauen Opel Meriva unterwegs. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Versicherungsschutz des Fahrzeugs nicht mehr bestand. Das Kennzeichen wurde entstempelt und der Fahrer muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Mit Drogen unterwegs

Amorbach. Am Samstag, gegen 22.15 Uhr, wurde ein 16-Jähriger am Bahnhof beobachtet, wie dieser sich beim Anblick einer Polizeistreife in entgegengesetzter Richtung entfernen wollte. Beim Weggehen warf er eine Zigarettenschachtel mit einer geringen Menge Haschisch weg, welches durch die eingesetzten Polizeibeamten aufgefunden und sichergestellt werden konnte. Der junge Mann wird nun wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Anzeige gebracht.

Polizei Miltenberg/mkl