Großheubach: Scheibe am Vereinsheim eingeschlagen

Scheibe eingeschlagen

Großheubach. Am Mittwoch, um 21.50 Uhr, schlugen 2 unbekannte männliche Personen die Scheibe am Vereinsheim in der Vereinsstraße in Großheubach ein. Anschließend betraten sie das Gebäude, schlugen auf den dortigen Erste-Hilfe-Kasten und verließen anschließend die Örtlichkeit. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Miltenberg zu melden.

Sturz mit Pedelec

Miltenberg. Am Mittwoch, um 22.10 Uhr, fuhr eine 49-jährige mit ihrem Pedelec in der Mainstraße in Miltenberg. Dabei stürzte sie und zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Vor den herbeigerufenen Sanitätern flüchtete sie in ihr Wohnanwesen. Der eingesetzten Polizeistreife wurde die Wohnungstüre geöffnet, die bei der Frau sogleich Alkoholgeruch feststellten. Nachdem ihr erklärt wurde, dass nun eine Blutentnahme von Nöten ist, schlug sie wild um sich und beleidigte mit mehreren Kraftausdrücken die Polizeistreife. Sie wurde vorläufig festgenommen. Ihr 36-jähriger Ehemann versuchte nun sie zu befreien. Auch er musste vorläufig mit Handschellen gefesselt werden, er muss mit einem Strafverfahren wegen versuchter Gefangenenbefreiung rechnen. Nach einer Blutentnahme musste die Frau die restliche Nacht in der Haftzelle verbringen. Ein Alkoholtest ergab 2,00 Promille. Sie muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr, Widerstand und Beleidigung verantworten.

kev/Polizei Miltenberg