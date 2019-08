Großflächliger Stromausfall in Marktheidenfeld

Betroffen war laut Zängl mehr als die Hälfte des Orts. Laut Polizei sind die Ampeln ausgefallen. Marc Deivel von der Polizeiinspektion Marktheidenfeld teilte auf Nachfrage der Redaktion mit, dass sowohl an der Ampelkreuzung am Südring als auch an der Alten Mainbrücke Polizisten den Verkehr regeln mussten. Wegen eines Unfalls auf der nahen Autobahn war viel Umgehungsverkehr in der Stadt unterwegs.

Nach 45 Minuten sei es dem Stromanbieter gelungen, 2000 Marktheidenfelder Haushalte wieder ans Netz zu bringen, sagt Zängl. Um den zweiten Fehler zu finden, habe man länger gebraucht. Um 18 Uhr hatten bis auf 15 bis 20 Haushalte wieder Strom. Die letzten sollten laut dem Bayernwerk-Pressesprecher am frühen Abend wieder versorgt sein. dau