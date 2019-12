Große Eiche in Dammbach aus dem Wald gestohlen

Der circa 13,5 Meter lange Stamm, befand sich in einem Waldstück neben der Kreisstraße AB 15, kurz nach der Staatsstraße 2317. Aufgrund der etwa vier bis fünf Tonnen Gewicht der Eiche, muss der Täter mit professionellem Gerät gearbeitet haben. Der Stamm wurde zunächst aus dem Unterholz gezogen und im Anschluss zerkleinert. Dem Eigentümer entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich.

Graffiti an Thai-Massage-Praxis

Aschaffenburg. Am Donnerstag, zwischen 2 und 17 Uhr, brachte ein unbekannter Täter Graffiti an die Hauswand einer Thai-Massage-Praxis an. Das Anwesen in der Weißenburger Straße wurde durch vier „Tags“ beschädigt. Diese waren bis zu einem Meter lang. Sie wurden mit einem weisen und lila-farbigen Lack angebracht. Der Sachschaden muss noch ermittelt werden.

Außenspiegel abgetreten

Aschaffenburg. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag trat ein unbekannter Täter den linken Außenspiegel zweier Fahrzeuge ab. Der BMW und der Daimler waren in der Betgasse abgestellt. Sie wurden jeweils im dreistelligen Betrag beschädigt.

Im selben Zeitraum wurden im Meitnerweg zwei weitere Fahrzeuge angegangen. Hier riss der Täter den jeweils rechten Außenspiegel eines Opel und eines VW ab. Hier entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich.

Kreis Aschaffenburg

VW angefahren und geflüchtet

Laufach. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Donnerstag, zwischen 01:30 Uhr und 11:45 Uhr, einen VW Golf. Dieser war im Hammerweg abgestellt und weist nun Kratzspuren links am vorderen Stoßfänger auf. Der Schaden beläuft sich im vierstelligen Bereich.

