Groß-Zimmern: Versuchter Raubüberfall auf Spielothek - Mitarbeiter mit Messer bedroht

Er bedrohte den Mitarbeiter mit einem Messer und wollte Einnahmen aus dem Tresor ausgehändigt bekommen. Da ihm das zu lange dauerte, flüchtete er in unbekannte Richtung. Ein 29 Jahre alter Tatverdächtiger wurde kurz nach 5.00 Uhr wegen dringenden Tatverdachtes an seiner Wohnanschrift festgenommen. Auf die Spur kam die Polizei durch Ermittlungen in Zusammenhang mit vorangegangenen Delikten. Zeugen werden dennoch weiterhin gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

mci / Quelle: Polizei Darmstadt-Dieburg