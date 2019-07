Groß-Zimmern: Roller-Fahrer kracht gegen Hauswand und verletzt sich schwer

Am Sonntag (21.07.) um 08:10 Uhr ereignete sich in der Beinestraße ein Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Motorrollers verletzt wurde. Der 19-jährige Mann aus Groß-Umstadt verlor aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer Hauswand. Hierbei wurde er schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Da der Verdacht bestand, dass der Mann möglicherweise unter Einfluss von berauschenden Mitteln oder Alkohol stand, wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt.

Polizeipräsidium Südhessen