Groß-Zimmern: Diebe klauen Getränke und Geld

Sowohl ein Supermarkt, als auch ein Imbiss in der Röntgenstraße gerieten in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag (08.12) und Montagmorgen (09.12) in das Visier von Kriminellen. Dabei versuchten die Täter die Eingangsschiebetür des Marktes aufzuhebeln.

Die Tür hielt den Hebelversuchen stand. Bei dem in der unmittelbaren Nähe befindlichen Imbissanhänger gelang es den Dieben die Tür zum Imbiss aufzubrechen. Aus diesem erbeuteten sie neben Geld auch Getränkedosen.

Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Hundert Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (K21-22) in Darmstadt zu melden (06151/969-0).

Polizeipräsidium Südhessen