Groß-Bieberau: Nach Einbruch in Gaststätte Zeugen gesucht

Dabei verursachten die Täter im Bereich der Dachfläche einen Schaden von mindestens 300 Euro, ließen jedoch, mutmaßlich durch das Auslösen der Alarmanlage, von ihrem weiteren Vorhaben ab und traten die Flucht an. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Ober-Ramstadt ist mit dem Fall betraut und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Unter der Rufnummer 06154/63300 ist die Erreichbarkeit der Beamten gegeben.

dc/Meldung der Polizei Südhessen