Größere Menge Marihuana bei Kontrolle auf der A3 sichergestellt

Der VW mit Bad Mergentheimer Zulassung war auf der A3 in Richtung Süden unterwegs und gegen 21.40 Uhr ins Visier der Autobahnfahnder geraten. Die Beamten unterzogen das mit zwei Personen besetzte Fahrzeug an der Rastanlage Spessart einer Kontrolle und entdeckten dabei das Marihuana, das in einem Rucksack versteckt war.

Das Rauschgift wurde sichergestellt und die beiden 28 und 35 Jahre alten Fahrzeuginsassen vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernahm in der Folge die weiteren Ermittlungen in dem Fall, die in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg geführt werden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die beiden Festgenommenen am Sonntag der Ermittlungsrichterin vorgeführt, die gegen das Duo die Untersuchungshaft wegen des dringenden Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge anordnete. Nach der Eröffnung der Haftbefehle wurden die Tatverdächtigen in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

vd/Polizei Unterfranken/Staatsanwaltschaft Aschaffenburg