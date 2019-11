Granate in Karlstadt gefunden

Der Bereich um die 10,5 cm Artilleriegranate wurde zunächst abgesperrt und ein Kampfmittelräumdienst verständigt, welcher die Granate gegen 14.00 Uhr abholte.

Vorfahrt missachtet: Arnstein

Zum Zusammenstoß zweier Autos kam es am Mittwoch gegen 16.00 Uhr an der Kreuzung Marktstr./Schützenbergstr. Eine 34-jährige Autofahrerin missachtete dort, von der Marktstraße kommend, die Vorfahrt eines von rechts auf der Schützenberstraße in die Kreuzung einfahrenden 54-jährigen Autofahrers. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 5500 Euro.

Parkplatzrempler: Karlstadt

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Gemündener Str. in Karlstadt kam es am Donnerstag, gegen 11.00 Uhr, zu der Berührung eines in eine Parklücke einparkenden Autos mit dem daneben stehenden Fahrzeug. Bei dem Unfall entstand an beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden in Höhe von circa 1600 Euro.

