Granate bei Baggerarbeiten in Alzenau gefunden

Diese wurde im Laufe des Abends von einer verständigten Spezialfirma abgeholt und entschärft.

Zusammenstoß in Kurve

Sommerkahl. Bei einem Verkehrsunfall in Sommerkahl entstand am Mittwochabend ein Schaden von 8.000 Euro. Gegen 20.30 Uhr fuhr eine 54-jährige VW-Fahrerin in der Straße Am Eichenberg. Eine 55-jährige Opel-Fahrerin fuhr in entgegengesetzter Richtung und musste an am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeuge vorbeifahren. Da die VW-Fahrerin offenbar in der Kurve zu schnell unterwegs war und nicht möglichst weit rechts fuhr, kollidierten die beiden Fahrzeuge jeweils im linken Frontbereich. Die beiden Fahrerinnen blieben unverletzt.

Kradfahrer stürzt ohne Fremdeinwirkung

Schöllkrippen. Ein 20-jähriger Kradfahrer stürzte am Mittwochabend auf der Kreisstraße zwischen Vormwald und dem Engländer. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Der Kawasaki-Fahrer hatte um 21.15 Uhr wegen nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle in einer Linkskurve verloren. Er rutschte mit seinem Motorrad nach rechts unter die Leitplanke. Zwei weitere Motorradfahrer, die dem jungen Mann folgten, konnten ihn unter dem Krad hervorziehen. Nach ersten Erkenntnissen erlitt er, auch aufgrund seiner Schutzkleidung, nur eine Schnittverletzung am rechten Fuß. Das Krad hatte allerdings nur noch Schrottwert (4.000 Euro). Der Schaden an der Leitplanke wird auf 500 Euro geschätzt.

Zwei entgegenkommende Radfahrer stoßen zusammen

Schöllkrippen-Schneppenbach. Bei einem Frontalzusammenstoß wurden am Mittwochmorgen zwei Radfahrer leicht verletzt. Eine 53-jährige Radfahrerin war um 11.15 Ihr in der Hauptstraße im Bereich einer S-Kurve zu weit nach links geraten. Sie stieß deshalb frontal mit einem entgegenkommenden 55-jährigen Radfahrer zusammen, so dass beide zu Fall kamen. Beide Radler zogen sich dabei diverse Prellungen und Schürfwunden zu. Der Schaden an den Rädern beträgt jeweils 150 Euro.

Spiegel abgefahren

Karlstein-Dettingen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde der linke Außenspiegel eines Renault von einem unbekannten Fahrzeug abgefahren. Der Renault war in der Wingertstraße abgestellt.

Fahrrad verschwunden

Kahl. Am Montag zwischen 15 und 17 Uhr wurde in Kahl ein älteres Fahrrad der Marke Hercules (Wert circa 20 Euro) entwendet. Ein 75-jähriger Mann hatte das Rad vor seinem Anwesen in der Jahnstraße abgestellt, um das fest angebrachte Schloss, das defekt war, zu reparieren. Zwischenzeitlich musste er jedoch kurzfristig weg, so dass das Fahrrad unverschlossen war. Als er zurückkam, war das Rad spurlos verschwunden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

mci / Quelle: Polizei Alzenau