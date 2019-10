Granate aus dem Zweiten Weiltkrieg in Faulbach entschärft

Am Freitag gegen 14 Uhr teilte ein Anwohner im Weinweg mit, dass er dort ein Haus gekauft und in der dazugehörenden Halle in einem Schrank eine Granate gefunden hat. Vor Ort konnte die Polizeistreife den Fund bestätigen. Die Granate war stellenweise verrostet und stammte aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Da zu vermuten war, dass die Granate noch intakt war, wurde die Halle verschlossen und gegen Betreten gesichert. Die technische Sondergruppe des Landeskriminalamtes München wurde verständigt und entschärfte die Granate vor Ort.



Rauschgift in Kleinheubach sichergestellt

Kleinheubach. Am Freitagabend gegen 21 Uhr, wurde am Bahnhof ein Jugendlicher kontrolliert. Er wirkte sehr nervös und händigte den Beamten auf Nachfrage eine kleine Menge Haschisch und Marihuana aus. Ihn erwartet nun eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Ladendiebstahl in Kleinheubach

Kleinheubach. Am Freitag gegen 17.20 Uhr beobachtete ein Kunde in einem Einkaufsmarkt im Mittelgewann, wie ein Mann an der Kasse eine Schachtel Zigaretten in seine Hosentasche steckte und eine weitere Schachtel auf das Kassenband legte. Der Kunde sprach den Mann daraufhin an und forderte ihn auf, auch die eingesteckte Zigarettenpackung auf das Kassenband zu legen. Da der Mann dies jedoch unterließ, meldete der Kunde dem Personal seine Feststellung. Der Beschuldigte wurde daraufhin bis zum Eintreffen der Polizei in das Büro des Marktes gebracht. Da seine Personalien nicht zweifelsfrei feststanden, wurde er zur Dienststelle gebracht und erkennungsdienstlich behandelt.

Fahrraddiebstahl in Großheubach

Großheubach. Nachträglich gemeldet wurde ein Fahrraddiebstahl, der sich am Donnerstag, 26. September, in der Bachgasse ereignet hatte. Das abgeschlossene Fahrrad stand vor der Guido-Kratschmer-Halle und wurde in der Zeit zwischen 17 und 19 Uhr durch einen Unbekannten entwendet. Es handelt sich um ein Fahrrad der Marke Cube in den Farben rot und grau und hatte einen Wert von ca. 480 Euro.

Ladendiebstahl in Miltenberg.

Miltenberg. Am Freitag gegen 13.30 Uhr wurde in einem Einkaufsmarkt in der Bischoffstraße eine Ladendiebin festgestellt. Sie hatte Backwaren im Wert von 2,36 Euro in ihrem Rucksack verstaut, an der Kasse aber lediglich ein Getränk bezahlt. Nach dem Passieren der Kasse wurde sie von einem Mitarbeiter des Marktes angesprochen. Der Markt erteilte der Jugendlichen ein Hausverbot.

nico/PI Miltenberg