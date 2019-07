Graffitis in Collenberg

Unter anderem auf der Mauer des Schiffermastes in der Mainstraße am Radweg, sowie am Bahnhofsgelände. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Miltenberg zu melden.

Handy im Supermarkt gestohlen

Kleinheubach Am Dienstag, gegen 11.30 Uhr, vergaß eine 48-jährige ihr Handy während ihres Einkaufes in einem Supermarkt in Kleinheubach in der Seehecke. Ein Unbekannter nahm das Handy an sich.