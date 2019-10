Gräfendorf: Angefahrenes Reh läuft davon

Reh gestreift

Gräfendorf. Am Dienstagmorgen gegen 05.20 Uhr befuhr eine 52-jährige Autofahrerin die Kreisstraße MSP 17 von Michelau in Richtung Weickersgrüben. Auf Höhe der Roßmühle streifte sie ein die Straße querendes Reh, welches flüchtete. Der Jagdpächter wurde zur Nachsuche verständigt. Am Pkw Seat entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Wildschwein überfahren

Gemünden. Am Montagmittag gegen 14.00 Uhr befuhr ein 58-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2303 von Hammelburg in Fahrtrichtung Gemünden. Dabei querte ein Wildschwein die Fahrbahn und wurde von seinem Pkw VW Golf erfasst. Auch hier wurde der Jagdpächter verständigt. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden von geschätzt etwa 2000 Euro.

kev/Polizei Gemünden