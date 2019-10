Graben in Arnstein übersehen: Hinterachse von Auto steckt fest

Arnstein. Am Mittwoch fuhr gegen 12:15 eine 34-jährige Autofahrerin in der Sichersdorfer Str. in Arnstein beim rückwärts Ausparken in einen dort bei Bauarbeiten ausgehobenen Graben. Der Pkw setzte mit dem Unterboden auf, die Hinterachse steckte in dem Graben fest. Der Pkw musste durch einen Abschleppdienst aus dem Graben geborgen werden. Bei dem Unfall wurde die Frau leicht verletzt, zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Neonröhren entwendet

Karlstadt. Die Neonröhren zweier Wandlampen, welche an dem Heizungsnebengebäude der Mittelschule an der Bodelschwinghstraße in Karlstadt befestigt waren, wurden zwischen Dienstag 08.10.2019 und Mittwoch 09.10.2019, 09:00 Uhr entwendet. Dabei wurden die Wandlampen und eine Blitzableiter Leitung aus der Wand gerissen.

kev/Polizei Karlstadt